Frust wegen 2G-Kontrollen in Reutte: Ungeimpfte bedrängen Kaufleute

Eine dieser E-Mails ging erst gestern wieder an mehrere Geschäfte im Bezirkshauptort sowie an Kaufmannschaft und Wirtschaftskammer. Darin erklärt ein Außerferner, dass er und seine Familie, davon einige geimpft oder genesen, betreffende Geschäfte künftig konsequent meiden werden, weil Ungeimpfte dort nicht mehr erwünscht seien. Die Schuld am Nicht-mehr-eintreten-Können wird also nicht dem Staat gegeben, sondern auf die einzelnen Kaufleute heruntergebrochen. Kaufmannschaftsobmann Christian Senn versucht in freundlich gehaltenen Antwortschreiben etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen. Ihm ist es wichtig, den Aufforderungen zu mehr (ungesetzlicher) Zivilcourage entgegenzuhalten, „dass es hier nicht um Schneid, sondern um Existenzen geht. Bei mehr als zwei Verstößen gegen die 2-G-Vorschriften droht den Unternehmen die Rückzahlung der bisher erhaltenen Corona-Förderungen. Und was das bedeutet, muss doch auch den Ungeimpften klar sein. Wirtschaftlicher Bankrott, Insolvenz, Konkurs – das ganze Programm halt.“ Senn wirbt um Verständnis für die alternativlose Vorgehensweise der Kaufleute. „Uns deshalb als Handlanger des Staates zu bezeichnen, ist daneben.“