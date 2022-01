Nach Party-Video: Kitzbüheler Wirt schließt Lokal bis Pandemie-Ende

Kitzbühel – Der Wirt jenes Kitzbüheler Lokals, das in dieser Woche wegen eines Videos über eine ausgelassene Feier in die Schlagzeilen geraten war, zieht die Konsequenzen. Er werde das Lokal ab sofort geschlossen halten, "bis die Pandemie vorbei ist", sagte der Gastronom gegenüber dem Privatsender "Puls 4" und sprach von "unglaublichen Vorwürfen".

"Menschen lassen sich nicht in jeder Sekunde ihres Lebens kontrollieren und bändigen", erklärte der Chef des Après-Ski-Lokals. Man habe es zwar versucht, aber unter diesen Umständen wolle er nicht mehr öffnen und werde seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Es sei "von Anfang an klar gewesen, dass es sehr sehr schwierig sein wird, Menschen in jeder Sekunde, in jedem Moment lückenlos zu kontrollieren". "Wir haben es versucht, nahezu immer erfolgreich", meinte der Kitzbüheler und nahm Bezug auf regelmäßige Kontrollen von Polizei und Gesundheitsbehörde.