26-Jährige übernimmt die Liste JUF in Inzing

Mit 14,43 % war die Liste JUF (Jugend Umwelt Familie) 2016 zweitstärkste Kraft in Inzing. Nun hat das Team einen Generationenwechsel vollzogen.

Inzing – Nicht weniger als sieben verschiedene Listen sind aktuell im Inzinger Gemeinderat vertreten - und bei den Wahlen am 27. Februar könnten sogar bis zu neun an den Start gehen. Eine bekannte Größe ist dabei JUF (Jugend Umwelt Familie) Inzing: Schon seit über 35 Jahren gestaltet man als parteifreie Bürgerliste die Inzinger Gemeindepolitik mit. Nun hat JUF jedoch einen Generationenwechsel eingeleitet: Neue Frontfrau ist die 26-jährige Angela Walch. Sie übernimmt das Ruder von Renata Wieser, die es 2016 in eine Bürgermeister-Stichwahl gegen Sepp Walch (Aktives Inzing) geschafft hatte.