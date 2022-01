Frankreichs Parlament verurteilte „Genozid" an Uiguren in China

Paris, Peking – Frankreichs Nationalversammlung hat kurz vor den Olympischen Winterspielen in Peking in einer Resolution einen "Völkermord" an den Uiguren in China angeprangert. Die Vorlage wurde am Donnerstag in Paris nahezu einstimmig beschlossen, es gab nur eine Gegenstimme und fünf Enthaltungen. Auch die Partei von Staatschef Emmanuel Macron zählte zu den Unterstützern. Verurteilt werden die Gewalttaten der Behörden gegen die Uiguren als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid".