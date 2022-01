Lenker (83) geriet in Gegenverkehr: 36-Jährige bei Kollision in Tarrenz verletzt

Die vier Personen in dem Wagen blieben wie durch ein Wunder unverletzt.

Tarrenz – Die Mieminger Straße (B189) in Tarrenz war am Donnerstagnachmittag Schauplatz eines Verkehrsunfalles, bei dem eine Lenkerin (36) verletzt wurde. Das einjährige Kind der Frau blieb unverletzt, ebenso wie die vier Fahrzeuginsassen des zweitbeteiligten Autos. Dessen Fahrer, ein 83-Jähriger, war in einer leichten Linkskurve über die Straßenmitte hinausgeraten und dann mit dem entgegenkommenden Pkw der 36-Jährigen kollidiert.