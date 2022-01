Innsbrucker Ampelschaltung: ÖVP will „Transparenz“

Tragen die Ampelschaltungen in Innsbruck zu Staus bei? Darüber hat in der Landeshauptstadt eine politische Debatte eingesetzt.

Innsbruck – In die Debatte über Ampelschaltungen und deren politisch festgelegte Steuerung in Innsbruck (die TT berichtete) schaltet sich auch die Obfrau des Verkehrsausschusses, GR Mariella Lutz (ÖVP), ein: Natürlich sollten öffentliche Verkehrsmittel „grundsätzlich eine gewisse Priorität haben“, aber das sei „noch lange kein Freibrief, die Autofahrer in den Stau fahren zu lassen“. Jede Straßenkreuzung habe ihre besonderen Gegebenheiten, „daher muss man bei jeder Ampel-anlage sachlich und ohne ideologische Brille im Einzelfall prüfen, welcher Ampel- modus der bestmögliche ist“. So seien etwa grüne Wellen beim Individualverkehr „auch aus Umweltschutzgründen oft zu bevorzugen“.