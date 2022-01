Filmdreh: Spannung und Drama vor den Bergen Osttirols

Das Flair der 1960er-Jahre: Jan Bülow und Olivia Ross spielen die Hauptrollen in „Die Theorie von Allem“, gedreht wird in Osttirol.

Lienz – Es ist das Jahr 1962. Johannes, Doktor der Physik in spe, reist zu einem Physikerkongress in den Alpen. Vor Ort passiert eine Reihe mysteriöser Vorfälle. Er trifft Karin, eine geheimnisvolle Jazz-Pianistin, die mehr über ihn zu wissen scheint, als sie wissen kann. Plötzlich häufen sich rätselhafte Todesfälle und Johannes versucht, dem Geheimnis unter dem Berg auf die Spur zu kommen.

So beginnt der Mystery-Thriller „Die Theorie von Allem“, der zurzeit in Osttirol gedreht wird. Den Ausschlag für den Drehort gab die naturbelassene Landschaft, die dem Wunsch des Filmteams nach Original-Schauplätzen am besten entsprach. Gebirgsregionen gibt es zwar viele, doch für einen Film, der in den 1960er-Jahren spielt, sind Seilbahnen oder Bettenburgen tabu. Regisseur Timm Kröger habe sich in Osttirol wiedergefunden, erzählt Tina Börner von der Produktionsfirma Ma.ja.de. „Er hat sich in die Berge verliebt.“