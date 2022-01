Keine Entspannung im Ukraine-Konflikt: Blinken trifft Lawrow in Genf

US-Außenminister Antony Blinken trifft den russischen Außenminister Sergej Lawrow heute in Genf (Bild von einem Treffen im Mai 2021) © SAUL LOEB

Genf – Die USA und Russland starten am Freitag einen neuen direkten Versuch, die Ukraine-Krise zu entschärfen. Kurz vor einem Treffen von US-Außenminister Antony Blinken mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Genf ging das Säbelrasseln vonseiten Moskaus weiter. Russland forderte den Abzug von NATO-Truppen aus Rumänien und Bulgarien, und plant offenbar die Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängige Staaten.

Der Abzug der NATO-Soldaten aus den beiden NATO-Ländern Bulgarien und Rumänien sei Teil der Sicherheitsgarantien, die die Regierung in Moskau vom Westen verlange, teilt das russische Außenministerium mit. Gleichzeitig wurde bekannt, dass sich das russische Parlament kommende Woche mit Vorschlägen befassen wird, die zwei pro-russischen Separatistengebieten in der Ostukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen. Es gehe um die Volksrepublik Donezk und die Volksrepublik Luhansk. Es gebe Sorgen um die Sicherheit der dort lebenden Russen, teilt Duma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin mit. Deshalb sei einem Antrag, sich mit dem Thema zu befassen, stattgegeben worden. Zunächst würden die Parteichefs darüber beraten.

Europa bemüht sich unterdessen weiter um eine Entschärfung der Lage. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der britische Premierminister Boris Johnson forderten gemeinsam, eine militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine abzuwenden. Dazu müsse auch klar sein, dass Russland in einem solchen Fall mit erheblichen und schwerwiegenden Kosten rechnen müsse, teilt ein Regierungssprecher mit. Die beiden Politiker hatten am Donnerstagabend miteinander telefoniert.

London erwägt laut Bericht Truppenerhöhung im Baltikum

Zur Abschreckung erwägt die britische Regierung laut einem Bericht, Hunderte weitere Soldaten in die baltischen Staaten und nach Polen zu entsenden. Damit solle die Abschreckung gegenüber Russland erhöht werden, berichtete die Zeitung Times unter Berufung auf eine Quelle im Verteidigungsministerium in London. Derzeit sind in Estland 830 britische Soldaten stationiert, weitere 140 im Rahmen einer NATO-Mission in Polen. Die zusätzlichen Einheiten könnten schnell entsandt werden, sollten die NATO-Verbündeten in Osteuropa mit einer erhöhten Truppenpräsenz aus Russland an ihrer Grenze konfrontiert sein, zitierte das Blatt die Quelle.

Russland verlegt im Rahmen seines Militärmanövers mit Belarus auch zwei Bataillone des Luftabwehr-Raketensystems S-400 in das Nachbarland. Erste Soldaten und Material seien bereits diese Woche in Belarus eingetroffen, meldet Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Die Übung "Alliierte Entschlossenheit" soll im Februar im Westen an der Grenze der NATO-Mitglieder Polen und Litauen und im Süden an der Grenze zur Ukraine stattfinden.

Krisengespräch in Genf

Wegen der zunehmenden Spannungen kommen die Außenministern der USA und Russland am Freitag in Genf zu einem Krisengespräch zusammen. Bei Länder werfen sich gegenseitig Provokationen vor: Die USA sehen in dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine Vorbereitungen für einen Überfall, Russland fühlt sich durch US-Truppen und Waffen in Europa provoziert.

Blinken hatte das am Donnerstag nach einem Gespräch mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Berlin zurückgewiesen. Die Bereitstellung militärischer Verteidigungsausrüstung für die Ukraine solle das Land nur in die Lage versetzen, sich selbst zu verteidigen.