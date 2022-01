Kindergarten: Knappe Mehrheit ist für verpflichtende Tests

Wien – Anders als in Schulen gibt es in Kindergärten auch im dritten Jahr der Coronapandemie keine einheitliche Teststrategie - Kindergärten sind nämlich Ländersache. Zwar existieren mittlerweile in fast allen Bundesländern Testangebote, die sind aber freiwillig. Das Netzwerk Elementare Bildung (NEBÖ) fordert schon länger eine Testpflicht – und hat dabei eine knappe Mehrheit hinter sich, zeigt eine am Freitag beim Auftakt zum Tag der Elementarbildung präsentierte Studie.