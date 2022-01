Das Beste an der B178 kommt zum Schluss

Scheffau a. W. K.– Der Freitag war ein echter Feiertag in Scheffau am Wilden Kaiser. Landeshauptmann Günther Platter nahm mit Bürgermeister Christian Tschugg und Landesbaudirektor Christian Molzer sowie Baubezirksamts-Chef Erwin Obermaier den Spatenstich für die neue B178-Trasse in der Kaisergemeinde vor. „Das Beste kommt zum Schluss“, spielte Obermaier auf die aufwändige Bauweise für die Unterflurtrasse an.