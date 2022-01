Wifo sieht Arbeitslosigkeit auf Vorkrisenniveau fallen

Wien, Innsbruck – Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) erwartet heuer eine weitere Besserung am Arbeitsmarkt. In seiner jüngsten Prognose geht das Wifo davon aus, dass die Arbeitslosenquote heuer wieder unter das Vorkrisenniveau sinken wird. Das war da und dort zwar schon gegen Ende des vergangenen Jahres der Fall, allerdings waren zeitgleich immer noch sehr viele Menschen in Kurzarbeit – zuletzt rund 9700 in Tirol, etwa 115.000 in Österreich. Insgesamt ging die Arbeitslosigkeit im Vorjahr zurück, fiel aber noch nicht unter das Vorkrisenniveau, betont das Wifo.