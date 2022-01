Sieben Punkte gegen Pflegenotstand in Imst

Imst – „Der Pflegenotstand ist bereits da – und er wird sich verschärfen“: Andrea Jäger, die Leiterin des Pflegezentrums Gurgltal, und Simona Gritsch als Geschäftsführerin des Sozial- und Gesundheitssprengels (SGS) Imst sind besorgt. So seien immer mehr Heimplätze aufgrund des Personalmangels nicht mehr besetzt und auch die SGS würden an ihre Grenzen gelangen. Die beiden Managerinnen haben nun sieben Maßnahmen aufgelistet, um den akuten Pflegenotstand in der Altenpflege zu beheben.

1) Die Akademisierung der Pflege ging nach hinten los, so Jäger. Für manche Basisarbeiten sei dieses Personal überqualifiziert, so Gritsch.

2) Ein bestimmter Prozentsatz an un- bzw. angelerntem Personal sei für Basisarbeiten vertretbar. „Ich muss jedes Jahr zehn Personen abweisen, obwohl sie dafür geeignet wären“, so Jäger. (Laut VP-Pflegesprecher und Imster BM Stefan Weirather gebe es diesbezüglich Gespräche, zumal in den nächsten Jahren allein in Tirol 7000 Pflegekräfte benötigt werden.)