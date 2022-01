Debatte um Straßennamen: St. Johann soll ein wenig weiblicher werden

St. Johann i. T. – Rund 160 Straßennamen gibt es in der Marktgemeinde St. Johann. Die allermeisten stehen in irgendeiner Beziehung zum Ort, elf sind nach männlichen Personen benannt, aber keine einzige Straße trägt den Namen einer Frau. Dabei gäbe es genug verdiente St. Johannerinnen, meinen die St. Johanner Sozialdemokraten und stellten in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Antrag, künftig weibliche Straßenbenennungen durchzuführen.

„Es ist höchst an der Zeit, dass wir uns mit weiblichen Straßennamen beschäftigen“, befand nicht nur Bürgermeister Hubert Almberger (ÖVP), auch die übrigen Mandatare nickten beipflichtend. Gemeinderat Robert Steger (ÖVP) hatte mit der legendären Frau Emma auch gleich einen Vorschlag parat. Die parteifreie Gemeinderätin Claudia Pali könnte sich sogar einen „Walk of Fame“ mit berühmten St. Johannerinnen vorstellen und Gemeinderätin Susanne Hartrumpf (ÖVP) vergab ein Lob von „Frauenseite“.

Bei der legendären Frau Emma handelt es sich laut Wikipedia um Emerentiana Hausbacher. Ihr Vater war Besitzer einer Krämerei und ihre Mutter übernahm die Führung des Gasthofs zum Bären am Hauptplatz. 1842 heiratete Emma den Besitzer des Gasthauses „Schwarzadler“ und des Pragser Wildsees, Joseph Carl Hellensteiner aus Niederdorf im Hochpustertal. Sie war die erste Touristikerin, die in internationalen Zeitungen inserierte, und am meisten zu ihrer Bekanntheit trug wohl die Geschichte bei, dass ihr eine Postkarte aus Übersee zugestellt wurde, die nur mit den schlichten Worten „An Frau Emma in Europa“ adressiert war. (mm)