Finanzausgleich bis 2023 verlängert, Blanik freut VP-Schwenk bei Bauland

Die Länder haben es seit Monaten gefordert, der Bund hatte sich nicht abgeneigt gezeigt. Gestern nun verkündete Finanzminister Magnus Brunner (VP) ganz offiziell, dass der aktuelle Finanzausgleich bis zum Jahr 2023 verlängert wird. Das Motiv dahinter ist freilich klar: Es gelte, sowohl Bund, Ländern als auch Gemeinden zu ermöglichen, „alle Kräfte in der Corona-Krisenbewältigung zu bündeln“. Brunner betonte gestern in einer Aussendung, es sei wichtig, dass alle Gebietskörperschaften Planungssicherheit hätten und folglich „die Gelder jetzt möglichst rasch ausbezahlt werden“. LH Günther Platter (VP) freute sich über die nun erfolgte Einigung und sprach von einem „engen Schulterschluss“. Die Landesregierung wird diese Einigung in der kommenden Regierungssitzung am Dienstag beschließen.