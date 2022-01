Tiroler Volksschauspieler Pepi Grießer verstorben

Pepi Grießer (rechts) als Martl mit Markus Plattner als Raffl in „Der Judas von Tirol“ bei den Tiroler Volksschauspielen 2006.

Innsbruck – Viele Worte brauchte er nicht, um einen gewaltigen – und bisweilen auch gewalttätigen – Eindruck zu hinterlassen. In Kurt Lanthalers „Heiße Hunde“ etwa, die Klaus Rohrmoser 1997 in den Innsbrucker Kammerspielen zur Uraufführung brachte, spielte Pepi Grießer den großen Schweiger Heinzi. Während die anderen Figuren am Würstelstand wortreich vom karibischem Glück oder wenigstens Barbados-Burgern träumen, ist Heinzi einfach da – und mit ihm die ganze Tragik eines Daseins, das gelernt hat, die Schnauze zu halten, solange irgendjemand die nächste Runde zahlt.