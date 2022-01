Tiroler Tourismus geht optimistisch in den Februar

Rund 350.000 Gästebetten haben Tirols Tourismusbetriebe zu füllen. Das geht aus den jüngsten Zahlen der Statistik Austria für das abgelaufene Tourismusjahr 2020/21 hervor. Damit hat sich an der Anzahl der Gästebetten in Tirol praktisch nichts geändert, allerdings an der Anzahl der Beherbergungsbetriebe. Etwa 60 kamen tirolweit im vergangenen Jahr dazu. Insgesamt zählt Tirols Tourismus damit 22.800 Beherbergungsbetriebe. Dazu kommen in Tirol 107 Campingbetriebe. Damit weichen die Angaben der Statistik Austria relativ stark von jenen des Landes Tirol ab, das unlängst im Zuge einer Anfragebeantwortung auf 98 kam.