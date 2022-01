Toyota Yaris Cross Hybrid: Schön und schön zäh

Innsbruck, Stuben – Knapp zwei Jahre ist es her, da hat Toyota die Hüllen fallen lassen: Via Internet präsentierten die Japaner Corona-Pandemie-bedingt den Yaris Cross, ein Kleinwagen-Derivat ohne Vorgänger. Er nutzt dieselbe Plattform wie der gewöhnliche Yaris, darf aber mit größerer Karosserie und mehr Bodenfreiheit sowie leicht kastenartigem Auftritt neue Kundenschichten ansprechen – jene, die zwar Kleinwagendimensionen begehren, aber gleichwohl höher sitzen wollen und optional mit bequem anmutender Allradtechnik in Reviere vorstoßen können, die einem Kleinwagen mit Vorderradantrieb bei zu schlechten Wetterbedingungen allenfalls in Verbindung mit Schneeketten zuzumuten ist.