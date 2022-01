KIA EV6: Ganz oben in der Elektro-Liga

Innen sind die Raumverhälnisse opulent, die Beinfreiheit hinten geradezu generös. Dazu verströmt die äußert schön designte, schwebende Mittelkonsole mitsamt dem durchdachten Armaturenbrett fast schon Oberklasse-Flair. Gekonnt eint Kia Klassik und Moderne. Hochauflösende Bildschirme treffen auf zwei Drehregler, eine Bedienleiste, ein induktives Handyfach und gut steuerbare Tasten am Lenkrad. Dieses sollte man festhalten, wenn der EV6 lautlos davonstürmt. In der getesteten Allradversion mit 239 kW (325 PS) beschleunigten zwei Elektromotoren (vorne 74, hinten 165 kW) in 5,2 Sekunden auf 100 km/h. Gewaltige 605 Newtonmeter stehen ansatzlos an. Eindeutig ein Fall für Allradantrieb, der übrigens auch im Schnee kompetent Steigungen erklimmt. Aber nicht nur das Fahren wirkt hochklassig. So trennt den EV6 eine 800-Volt-Ladetechnik von der übrigen Konkurrenz. Sie ermöglicht Gleichstromladungen bis zu 240 kW, was doppelt so schnell wie bei den meisten vergleichbaren Konkurrenten ist. An adäquaten Säulen kommt man so innerhalb einer knappen halben Stunde Ladezeit auf 80 Prozent Akkukapazität. Keine Frage: So schnell wie der EV6 und sein Technikbruder Hyundai Ioniq 5 laden derzeit nur E-Mobile zum zumindest doppelten Preis.