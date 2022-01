Weltcupsieg und EM-Gold für Tiroler Kindl, Bronze an Nico Gleirscher

St. Moritz – Wolfgang Kindl und Nico Gleirscher haben beim Weltcupfinale der Rennrodler in St. Moritz Gold und Bronze in der EM-Wertung geholt. Kindl gewann am Samstag auf der Naturbahn im Engadin mit einem Vorsprung von 0,021 Sekunden auf den Letten Kristers Aparjods. Gleirscher verbesserte sich in der Entscheidung noch um vier Plätze und wurde 0,300 Sekunden hinter Kindl Dritter. Der neue Europameister beendete die Saison als Weltcup-Zweiter hinter dem Deutschen Johannes Ludwig.