Reportage aus Kitzbühel: Von gebrochenen Herzen und großer Hoffnung

Kitzbühel – Es ist ruhig, sehr ruhig am Samstagmorgen in Kitzbühel. Keine Polizisten an der Stadteinfahrt, keine Fans, die durch die Stadt ziehen, und jede Menge freie Parkplätze. Schon zum zweiten Mal in Folge ist das Hahnenkammwochenende so ganz anders als gewohnt.