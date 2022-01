Deutsche ohne Helm in Ramsau bei Rodelunfall gestürzt und verletzt

Ramsau – Bei einem nächtlichen Rodelunfall wurde eine 27-jährige Deutsche am Samstag in Ramsau verletzt: Die Frau war gegen 23.15 Uhr ohne Helm alleine auf einer Rodel über die Bahn in Ramsau abgefahren.

Plötzlich geriet sie in eine Senke, wodurch die Rodel abrupt abgebremst und die Frau nach vorne auf die Rodelbahn geschleudert wurde. Nachkommendes Rodler setzten sofort einen Notruf ab. Die Deutsche wurde von der Bergrettung Zell am Ziller geborgen und mit einem Motorschlitten bis zum Parkplatz am Ende der Rodelbahn gezogen. Dort wurde sie ärztlich versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz transportiert. (TT.com)