Diebe stahlen aus Wohnung in Imst Gold- und Silbermünzen

Imst – Mehrere tausend Euro Schaden richteten Einbrecher am Samstagabend in Imst an: Sie stahlen in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 21.30 Uhr Wertgegenstände aus einer Wohnung, in die sie zuvor gewaltsam eingebrochen waren. Laut Polizei erbeuteten die Unbekannten neben Gold- und Silbermünzen auch noch Bargeld und mehrere Uhren im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Anschließend konnten die Einbrecher über die Terrassentür fliehen.