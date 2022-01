Vision Alpenbahnkreuz: In Scuol treffen sich die Regierungschefs

Scuol, Endstation der Rhätischen Bahn, soll in das Alpenbahnkreuz eingebunden werden.

Den ersten Meilenstein zur (noch) visionären Alpenquerung westlich der Brennerlinie haben Tirol, Südtirol, der Kanton Graubünden und die Lombardei am 11. September 2020 mit der „Grauner Absichtserklärung“ gesetzt. Das nächste Treffen der Regierungschefs – Günther Platter, Arno Kompatscher, Mario Cavigelli und Attilio Fontana – ist für 2. März in Scuol geplant. Dort sollen zunächst die Ergebnisse der „Technischen Arbeitsgruppen“ aus den vier Regionen präsentiert werden. Für Tirol mitgearbeitet hat Experte Ekkehard Allinger-Csollich, Leiter der Abteilung für Mobilitätsplanung: „Es wird ein gemeinsames Papier vorgelegt. Die Arbeitsgruppen haben darin alle verfügbaren Studien und Projekte aufgenommen.“ Am einheitlichen Dokument kräftig mitgewirkt habe Konrad Bergmeister, früher Vorstand der Brennerbasistunnel Gesellschaft BBT.