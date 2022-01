Nadal im Viertelfinale von Melbourne, Zverev überraschend ausgeschieden

© DEAN LEWINS via www.imago-images.de

Melbourne - Rafael Nadal hat zum 14. Mal das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Der Weltranglisten-Fünfte aus Spanien wurde am Sonntag in Melbourne beim 7:6 (16:14), 6:2, 6:2 seiner Favoritenrolle gegen den Franzosen Adrian Mannarino gerecht. Titelkandidat Alexander Zverev ist dagegen bei den Australian Open im Achtelfinale ausgeschieden. Der beste deutsche Tennisspieler verlor gegen den kanadischen Weltranglisten-14. Denis Shapovalov 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Allein 81 Minuten dauerte der erste Satz zwischen Nadal und Mannarino, auch weil der Tiebreak erst mit 16:14 an Nadal ging. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft Nadal nun auf Shapovalov. Seinen bisher einzigen Australian-Open-Titel holte Nadal 2009. Gewinnt der 35-Jährige in Melbourne den Titel, würde er seine Grand-Slam-Titel-Sammlung auf 21 Trophäen ausbauen und damit alleiniger Rekordsieger werden.

Barbora Krejcikova und Madison Keys spielen bei den Australian Open gegeneinander um den Einzug ins Halbfinale. Mit klaren Erfolgen zogen die French-Open-Siegerin Krejcikova und die frühere US-Open-Finalistin Keys am Sonntag in Melbourne ins Viertelfinale ein. Die Weltranglisten-Vierte Krejcikova wahrte ihre Titelchance mit einem 6:2, 6:2 gegen die zweimalige Australian-Open-Siegerin Victoria Asarenka aus Belarus.

Bei ihren zwei vorangehenden Auftritten beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison war die Tschechin nicht über die zweite Runde hinausgekommen. "Ich bewundere Vica. Sie ist ein Champion hier. Ich bin extrem glücklich, dass ich heute gewonnen habe. Es ist schwer, Worte zu finden", sagte die 26 Jahre alte Tschechin. In 1:25 Stunden machte sie ihren Sieg perfekt. Asarenka ließ sich während des Matches im Nackenbereich behandeln.

Die ebenfalls 26 Jahre alte Keys benötigte zuvor nur 69 Minuten für ihr 6:3, 6:1 gegen die spanische Top-Ten-Spielerin Paula Badosa. Keys hatte 2017 bei den US Open das Endspiel erreicht, bei den Australian Open war das Halbfinale 2015 ihr bisher bestes Resultat. "Ich genieße es einfach wieder, Tennis zu spielen", sagte die Nummer 51 der Welt. Als weitere Viertelfinalistin steht Keys' Landsfrau Jessica Pegula fest. Die Weltranglisten-21. besiegte die an Position fünf gesetzte Griechin Maria Sakkari 7:6 (7:0), 6:3 und zog zum zweiten Mal nach 2021 in die Runde der besten Acht bei den Australian Open ein.