Haie-Coach O’Keefe nach Sieg über Bullen: „Wir brauchen mehr davon“

Auch Mike Huntebrinker findet langsam wieder zur alten Form. Heute gastieren die Haie in Südtirol.

Innsbruck – Wenn der Salzburg-Trainer seine Analyse mit dem Gegner beginnt, dann ist klar: Die Haie haben so einiges richtig gemacht. „Awesome“ („Großartig“) sei Innsbruck gewesen, meinte der Bullen-Headcoach Matt McIlvane nach der 1:3-Niederlage in der Tiwag Arena. Und tatsächlich, es war eine der stärksten Saisonleistungen, die der HCI am Freitagabend aufs Eis zauberte.