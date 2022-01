Alkolenker verlor in Kitzbühel Kontrolle über Auto und landete in Ache

Der Lenker landete in der Ache.

Kitzbühel – Mit seinem Auto verunglückte ein betrunkener Lenker Sonntagfrüh kurz nach Mitternacht auf der schneebedeckten Fahrbahn auf der St. Johanner Straße in Kitzbühel: Der 29-Jährige war gegen 0.10 Uhr in Richtung St. Johann unterwegs, als er in einer Linkskurve auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle verlor.