Alte Kulturpflanze erlebt Boom: In Tirol treibt der Hanf-Anbau neue Blüten

Biobauer Michael Halbfurter aus Dölsach mitten in seinem Hanf-Feld. Der Osttiroler hat es sich zum Ziel gesetzt, die ganze Pflanze, auch die Fasern, zu verarbeiten.

Als der Osttiroler Biobauer Michael Halbfurter vor ein paar Jahren begann, in Dölsach Hanf anzubauen, waren nicht alle berauscht von der Idee. Einige Landwirte konnten sich ein Lächeln nicht verkneifen und im ersten Jahr flatterten sogar Anzeigen ins Haus. „Radfahrer, die am Feld vorbeifuhren, glaubten, ich mache etwas Illegales“, erzählt der 46-Jährige. Obwohl Konsumenten heute sehr aufgeklärt sind, bringen immer noch einige Nutzhanf mit Drogen in Verbindung.