ÖGB und AK gegen Heimarbeit in Corona-Quarantäne

Viele arbeiten, auch wenn sie in Quarantäne sind.

Wien – Nachdem der ÖVP-Wirtschaftsbund eine Teilarbeit für wegen Corona abgesonderte, aber nicht (schwer) erkrankte Mitarbeiter gefordert hat kommt deutliche Ablehnung von Arbeitnehmervertretern. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian spricht laut Krone von „Praxisferne". Arbeiterkammer-Sozialexpertin Silvia Hruska-Frank bezweifelt, dass definiert werden könne, was mildere Verläufe seien, wie sie mehreren Medien sagte. Laut einer Studie wird im Home-Office trotz Krankheit eher gearbeitet.

„Der Wirtschaftsbund suggeriert, dass die Menschen Home-Office und Covid zum Nichtstun ausnützen", kritisiert Hruska-Frank in der Krone. In der Presse, „ZiB1" und im Kurier hatte sie sich zuvor ähnlich geäußert. „Das widerspricht eindeutig unseren Erkenntnissen." Viele würden ohnehin arbeiten, auch wenn sie in Quarantäne seien. Bei der kritischen Infrastruktur sei ohnehin vorgesorgt, denn da könne man bei unbedenklichen Werten auch arbeiten gehen.