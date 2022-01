Vom Lebensraum Tirol bis Olympia in Peking: Das war „Tirol Live"

Welche Perspektiven hat Tirol, wohin entwickelt sich das Land? Dafür wurde auch die Lebensraum Tirol Holding gegründet. Geschäftsführer Josef Margreiter gab Einblicke in Umsetzungsschritte. In den nächsten zwei Jahren sollen 25 Millionen Euro in acht Lebensraum-Projektprogramme fließen. „Tirol wird sich als Modellregion für Gesundheit positionieren und die Gesundheit in den Mittelpunkt stellen", erzählte Margreiter.