Wort-Bild-Marke für das Regionsmarketing PillerseeTal

Vier Agenturen aus der Region waren zur Gestaltung einer Wort-Bild-Marke und des Gesamterscheinungsbildes geladen. Die einprägsame, simplifizierte und doch umfassende Logo-Gestaltung des Fieberbrunner Grafikers Manfred Fuschlberger überzeugte von Beginn an, wie Regionsmarketing-Leiterin Fides Laiminger bestätigt: „Er hatte zum einen die schlüssigste und kreativste Herangehensweise. Die Idee hat uns von der ersten Sekunde an inspiriert. Zum anderen besticht der Ansatz auch hinsichtlich Einprägsamkeit und Umsetzbarkeit in den unterschiedlichsten Bereichen.“