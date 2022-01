„Manege frei“ für solides Handwerk: Kramsacherin erobert Europas Zirkusbühnen

Ihre Welt steht kopf: Handstandakrobatik ist Verena Schneiders Spezialgebiet. Sie studierte Zirkus und Performing Arts. © Stapf

Von Jasmine Hrdina

Entgeltliche Einschaltung

Kramsach – Es war die Suche nach Grenzen und Gleichgewicht, die Verena Schneider zum Zirkus führte. Wobei zeitgenössischer Zirkus nicht mit Drahtseilakten und (meist qualvoll) dressierten Tieren, vielmehr mit Theater, Musik, neuen Medien, Akrobatik und modernem Tanz begeistern will. Dort fand die 1988 in Wörgl Geborene ihre Leidenschaft. Während mancher auf zwei Beinen durchs Leben stolpert, balanciert Schneider vorzugsweise auf zwei Händen oder tanzend – und tritt als Akrobatin mit renommierten Künstlern in Europas „Manegen“ auf.

Dem Kopf gebe es Disziplin, Kontrolle und meditative Kraft. Für den Körper sei die Übung herausfordernd und erdend zugleich. „Am Handstand fasziniert mich das Wechselspiel zwischen Körper und Geist. Man lernt zu fokussieren, ohne Gleichgewicht gelingt kein Handstand“, sagt die 33-Jährige. Dieses vermisste sie ihn ihrem Leben lange. Zwar war sie ein sportliches Mädchen, mit ihrem Körper aber nicht immer im Reinen. Bühne und Rampenlicht lagen fern. „Ich war schüchtern, mein Selbstbewusstsein war angeschlagen.“

Während eines Aufenthalts für ein Wiederaufforstungsprogramm in Ecuador traf die spätere Biologiestudentin auf Straßenkünstler. „Es waren junge europäische Aussteiger und Südamerikaner, die mit Feuershows und Jonglage in Tourismusorten ihr Geld verdienten“ – und offenbar auch in Schneider ein Feuer entfachten. Sie sei zwar „spät in die Branche eingestiegen“, studierte letztlich aber zeitgenössischen Zirkus und Performing Arts in renommierten Schulen in Turin (FLIC) und Toulouse (ESAC).

Heute lebt die Tochter eines Polizisten und einer Bilanzbuchhalterin und Prokuristin ihr „Vagabundenleben“, wie sie lachend erklärt, zwischen Hauptwohnsitz in Kramsach und Europas Bühnen. In Wien gründete sie mit Fotografin und Künstlerin Martina Stapf den Kulturverein Freifall, der transdisziplinärer Kunst, Performance und zeitgenössischem Zirkus fördert.Ein seltenes „Heimspiel“ gibt Schneider bei den Circus Tagen in Kufstein (27. bis 29. Jänner), die Körperkünstler wie Tobias Wegner in die Festungsstadt bringen (www.circustage.at). Am zweiten Abend tritt sie neben anderen österreichischen Zirkuskünstlerinnen bei der Uraufführung des Night Circus Varieté auf.

