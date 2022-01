Brennpunkt Elementarpädagogik: Zeit, dass sich was dreht

Innsbruck, Wien – Reformforderungen, Aktionismus, Kritik: Der gestrige „Tag der Elementarbildung“ war gespickt mit all dem – bundesweit. Aber auch in Tirol nahm der Brennpunkt Elementarpädagogik gestern breiten Raum ein. Allen voran auf Seiten der Politik.

Hierzulande ist aktuell eine Novelle des Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetzes (TKKG) am Laufen, die TT berichtete. Die vorliegende Version hat viel Kritik einstecken müssen. Von fast allen Seiten. Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) will deshalb nachjustieren, bevor die Novelle (um zwei Monate verspätet) in den Mai-Landtag kommen soll. Allem voran bei den Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die SPÖ, aber auch die NEOS legten gestern in Sachen Finanzierungsfragen in dieselbe Richtung nach. Unisono kritisierten sie das Land dafür, dass man nicht einmal jenes Geld für den Angebotsausbau abhole, welches der Bund auf Basis der (vor der Neuverhandlung stehenden) 15a-Vereinbarung bereitstelle. Wie gleich mehrere Anfragebeantwortungen auf Bundes- wie Landesebene ergeben, wären Tirol allein im Kindergartenjahr 2018/19 rund 10,8 Mio. € zur Verfügung gestanden. 2019/20 waren es 12,3 Mio. €. Tatsächlich rief Tirol davon 2018/19 nur 5,7 Mio. € und im Folgejahr 6,1 Mio. € ab. Palfrader begründete dies u.a. damit, dass die Ausschöpfung abhängig davon sei, in „welchem Umfang Erhalter Maßnahmen z. B. für den Ausbau oder die Sprachförderung setzen und dafür Fördermittel in Anspruch nehmen“. Andererseits, so Palfrader, habe der Bund die Auslegung der Vereinbarung „einseitig verschärft“, was zur Folge habe, dass „die Mittel nicht wie vorgesehen ausgeschöpft werden können“. Das Geld sei aber nicht verloren, sondern könne aus den Vorjahren übertragen werden.