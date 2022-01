Vermeintlich abgeschaltetes Mikro: Biden beleidigte Reporter

Washington – US-Präsident Joe Biden ist wegen eines noch angeschalteten Mikrofons bei einer recht vulgären Beschimpfung eines Journalisten erwischt worden. "Stupid son of a bitch" – sinngemäß etwa "dummer Scheißkerl" – sagte Biden am Montag im Weißen Haus über den Reporter Peter Doocy vom konservativen Nachrichtensender Fox News, wie auf Aufnahmen zu hören ist.

Doocy hatte Biden nach dem offiziellen Ende einer Pressekonferenz beim Hinausgehen gefragt, ob die hohe Inflation in den USA seiner Demokratischen Partei bei den Kongress-Zwischenwahlen im November schaden könnte. "No, that's a great asset. More inflation" (Nein, ein großartiger Pluspunkt, mehr Inflation), sagte Biden daraufhin mit leiser Stimme sarkastisch, wohl denkend, das Mikro sei bereits abgeschaltet. Und setzte nach: "What a stupid son of a bitch" – wie auf den Aufnahmen klar zu vernehmen ist.