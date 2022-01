„Dragon"-Frachter mit Blutproben an Bord zurück auf der Erde

Cape Canaveral – Ein „Dragon"-Raumfrachter des US-Unternehmens SpaceX hat rund zwei Tonnen wissenschaftliche Ausrüstung von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde gebracht. Die Kapsel hatte am Sonntag von der ISS abgedockt und landete am Montag an Fallschirmen im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida, teilte SpaceX mit.