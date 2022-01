Hector triumphiert beim Kronplatz-RTL, schwere Schlappe für ÖSV-Damen

Nicht in Südtirol dabei war Ramona Siebenhofer, die vor den Olympischen Spielen in Peking eigentlich keine Rennen mehr fahren wollte. Konträr zum ursprünglichen Plan überlegt die Steirerin nun aber, doch am Samstag in Garmisch-Partenkirchen in der Abfahrt zu starten. Die Entscheidung wird sie voraussichtlich am Mittwoch treffen, am Donnerstag steht das erste Training an. Wie viele Topläuferinnen sich den Abstecher nach Bayern noch antun werden, ist nicht klar. Viele haben das Wochenende nicht mehr eingeplant. (APA)