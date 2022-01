Internet-Sportsender DAZN verdoppelt Preise für Neukunden ab Februar

DAZN wird für Neukunden ab Februar doppelt so teuer.

Wie viel bestehende Abonnenten anschließend zahlen müssen, sei noch nicht geklärt, erklärte DAZN. DAZN hatte zuletzt massiv in Medienrechte investiert. Der Streaminganbieter darf seit Beginn der Saison die Partien der Fußball-Bundesliga am Freitagabend und am Sonntagnachmittag live zeigen.