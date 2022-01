Ex-Kanzler Sebastian Kurz gründete Firma in Niederösterreich

Wien – Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat laut Berichten von heute und Kronen Zeitung eine Firma in Niederösterreich gegründet. Die "SK Management GmbH" soll dazu dienen, künftige wirtschaftliche Tätigkeiten des ehemaligen ÖVP-Chefs zu verwalten, etwa, wenn Kurz selbst in Start-ups investiere oder bezahlte Vorträge halte. Kurz ist laut Firmenbuch Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter des im Bezirk Horn angesiedelten Unternehmens, die Stammeinlage der GmbH beträgt 35.000 Euro.

Anfang Jänner teilte die ÖVP dann mit, dass Kurz Co-Vorsitzender des Europäischen Rats für Toleranz und Versöhnung (European Council on Tolerance and Reconciliation/ECTR) wird. Dieser setzt sich für Toleranz für das jüdische Leben in Europa, gegen Antisemitismus und gegen die Leugnung des Holocaust ein. Er soll in der neuen ehrenamtlichen Tätigkeit seine internationalen Kontakte einbringen, hieß es. (APA)