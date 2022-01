Goldschakal in Navis nachgewiesen, Wolf zog von Tirol nach Baden-Württemberg

Innsbruck – Ein Goldschakal riss Dammwild in Navis. Der Wolf, der vom Ötztal nach Bayern gewandert ist, war auch in Erl. Und ein weiterer Wolf, der 2020 mehrmals in Tirol nachgewiesen worden war, lebt mittlerweile in Baden-Württemberg. Das teilte das Land in einer Aussendung am Dienstag mit.