Heimische Industrie ruft wegen hoher Stromkosten nach Staatsgeld

Wien – Gestiegene Energiepreise, mitunter schwer verfügbare Rohstoffe und Vorprodukte sowie das Dauerproblem Facharbeitermangel: Trotzdem rechnet die Industriellenvereinigung (IV) mit einer Fortsetzung des Aufschwungs. Für die „exorbitanten Strompreise“ fordern Österreichs Industrieunternehmen nun aber staatliche Kompensationen, wie sie etwa in Deutschland existierten, sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Die Industrie argumentiert ihren Ruf nach Staatsgeld hauptsächlich mit einer „zu schwachen inländischen Stromerzeugungsbasis“, so IV-Chefökonom Christian Helmenstein: „Uns fällt auf den Kopf, dass es über Jahrzehnte eine Verzögerungs- beziehungsweise Hinhaltetaktik seitens der Politik gab, dass heimische Erneuerbare hinreichend ausgebaut werden“, meint Helmenstein. Schließlich käme eine Strompreiskompensation auch den Haushalten zugute.

In Deutschland gibt es die Stromkostenbeihilfe nicht auf Ebene der Unternehmen, sondern für Anlagen der Unternehmen, auf denen beihilfefähige Produkte hergestellt werden. In Deutschland sind rund 400 antragsberechtigt. Wie viele Betriebe in Österreich profitieren könnten oder sollten, ließ die IV offen.