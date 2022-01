Elementarpädagoginnen: Fünf Stunden sind viel zu wenig

Innsbruck – Elterngespräche führen, Feste organisieren, Teambesprechungen abhalten, Aufzeichnungen über jedes einzelne Kind machen und die Vor- und Nachbereitung des Kindergarten-Tages: All das gehört zu den Aufgaben der Elementarpädagoginnen in Tirol. Doch dafür wird ihnen viel zu wenig Zeit zugestanden, sagt Susanne Windisch, Leiterin des Waldkindergartens Vomp. Sie ist Beirätin des Berufsverbandes für den elementaren Bildungsbereich (BEB) in Tirol.

Der Zeitfaktor ist bei Weitem nicht das einzige Problem in der Elementarpädagogik. Es mangelt massiv an Personal, was laut Windisch zum Teil an der Art der Ausbildung liegt. Die meisten angehenden Kindergartenpädagoginnen (in seltenen Fällen auch -pädagogen) absolvieren die Ausbildung an einer berufsbildenden höheren Schule, sie entscheiden sich also schon mit 15 Jahren. Dass sich bis zur Matura mit 19 die Zukunftspläne ändern und die jungen Absolventinnen gar nicht erst im erlernten Job anfangen, sei keine Seltenheit, meint Windisch. Auch das zweijährige Kolleg, das es als Alternative gibt, ändert nichts an der Personalknappheit. Und die Bezahlung? Die liege unter dem Lohnniveau für Pflegehelferinnen, so die BEB-Vertreterin. Corona habe die Arbeitsbedingungen im Kindergarten weiter verschärft.