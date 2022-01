Swiatek, Collins und Tsitsipas stehen im Halbfinale der Australian Open

Melbourne – Der Grieche Stefanos Tsitsipas steht zum dritten Mal im Halbfinale der Australian Open. Der French-Open-Finalist gewann sein Viertelfinale am Mittwoch in Melbourne gegen den Italiener Jannik Sinner souverän 6:3, 6:4, 6:2. Am Freitag kann der Weltranglisten-Vierte gegen den russischen US-Open-Champion Daniil Medwedew oder den Kanadier Felix Auger-Aliassime erstmals das Endspiel erreichen.