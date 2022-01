Aufregung um WC-Verbot für Quartett in Schule im Bezirk Amstetten

Amstetten – Für Aufregung sorgt ein WC-Verbot für vier Burschen an einer Mittelschule in St. Valentin (Bezirk Amstetten). Grund für diese Entscheidung sind laut Kronen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe) Verschmutzungen auf der Herrentoilette. "Die Schulaufsicht wurde angewiesen, den Sachverhalt zu prüfen und sofern notwendig entsprechende Maßnahmen zu setzen", teilte die Bildungsdirektion auf Anfrage mit. Die zuständige Schulqualitätsmanagerin sei am Mittwoch an Ort und Stelle.