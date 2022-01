Österreich EU-Vorreiter bei Erneuerbaren: Anteil lag 2020 bei 78 Prozent

Brüssel – Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion in der Europäischen Union ist leicht gestiegen: Im Jahr 2020 stammten 37 Prozent des Bruttostromverbrauchs aus "sauberen" Energiequellen, 2019 waren es 34 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von den EU-Mitgliedstaaten wurden in Österreich (78 Prozent) und Schweden (75 Prozent) mehr als 70 Prozent des 2020 verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt.