In Österreich endet am 31. Jänner 2022 der Lockdown für Ungeimpfte. Da die 2G-Regel in weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens aufrecht bleibt, ändert sich für alle ohne Impfung (oder Genesung) aber nicht viel. Ab 1. Februar gilt ohnehin eine allgemeine Impfpflicht.