Alkoholisierte niederländische Reisegruppe randalierte in Ramsau

Ramsau – Vandalen trieben am Dienstag in Ramsau ihr Unwesen. Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei in Zell am Ziller informiert, dass mehrere beschädigte und gestohlene Gegenstände auf einem Autodach vor einer Ferienwohnung gesichtet wurden. Unter anderem wurden eine Terrassenlaterne eines Lokales in Mayrhofen sowie ein Bushaltestellenschild der Mayrhofner Bergbahnen ausgerissen und entwendet.