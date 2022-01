Belästigungs-Vorwürfe: UNO trennt sich von Technologie-Gesandtem

New York – Mehr als ein Jahr nach dem Bekanntwerden von brisanten Vorwürfen wegen Belästigung haben sich die Vereinten Nationen von ihrem Technologie-Beauftragten Fabrizio Hochschild getrennt. „Ich kann jetzt bestätigen, dass der interne Rechenschaftsprozess der Vereinten Nationen bezüglich Herrn Hochschild abgeschlossen ist", sagte UNO-Sprecher Stephane Dujarric am Mittwoch in New York. Der Dienst des hochrangigen Mitarbeiters für die UNO sei „beendet" worden.