Neue „Kulturzentrale“: Gebündelte Kompetenz in Imst

Imst – Seit längerer Zeit diskutierte man in der Stadtpolitik, ob nicht ein zentrales Büro für Imster Kulturbetriebe sinnvoll wäre. Die Sinnfrage war rasch geklärt, allein die Standortsuche dauerte ein wenig, bis man schließlich in der Schustergasse 27 fündig wurde.

Um eine bessere Infrastruktur zu schaffen, hat sich die Stadtgemeinde Imst dazu entschlossen, ein zusätzliches Büro im traditionsreichen „Strele-Haus“ anzumieten. Nachdem eine Versicherungsgesellschaft ausgezogen war, sind die Räumlichkeiten mit ihren historischen Gewölben frei geworden. Die Stadt Imst nutzte diese Gelegenheit, um im etwa 100 m² großen Gemeinschaftsbüro für diese vier Einrichtungen weitere Synergien zu schaffen. Die Bürogemeinschaft sorgt dafür, dass der Ideenaustausch zwischen den Abteilungen in Zukunft noch effektiver gestaltet werden kann und bietet auch räumlich einiges an Komfort für die Mitarbeiter.

„Wir zeigen so, dass wir nicht nur außerhalb der Stadt Imst, sondern auch innerhalb gut vernetzt sind. Dieses belastbare Netzwerk ist auch nötig, um die Herausforderungen wie Bewusstseinsbildung, Projektentwicklung und eine Funktion als Ideen-Drehscheibe zu erfüllen“, bestätigt Johanna Heumader-Schweigl von „Miteinand in Imst“. Als aktuelles Beispiel kann sie die Zusammenarbeit am Leitbild der Stadtgemeinde Imst benennen. Dabei ging es in ersten Schritten darum, die Eckpunkte zu benennen, die „unsere Stadt lebens- und liebenswert machen“. Um diesen Ideen und Schlagworten Leben einzuhauchen, will das Leitbild auch von der Stadtverwaltung „gelebt“ werden. Vom neuen Büro erhofft sich „Miteinand“ mehr Kundenkontakt ohne Berührungsangst.