Bei den zehn ÖSV-Medaillen durfte Rabl diesmal nicht mitnaschen

Hafjell, Innsbruck – Für Österreichs Behindertenskifahrer war die Para-Sport-WM in Hafjell (NOR) insgesamt ein großer Erfolg. Das ÖSV-Team eroberte bei den Titelkämpfen in Skandinavien zehn Medaillen, davon fünf in Gold. Damit hat man laut Cheftrainer Markus Gutenbrunner die Erwartungen übertroffen: „Mit sechs bis acht Medaillen habe ich davor gerechnet. Wir können nun auch für die Paralympics viel mitnehmen.“