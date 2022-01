Barty lässt Australien vom ersten Titel seit 44 Jahren träumen

Ashleigh Barty hat bei ihrem Heimspiel den ganz großen Wurf im Visier. © MARTIN KEEP

Melbourne – Als erste australische Tennisspielerin seit 42 Jahren hat die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty das Endspiel der Australian Open erreicht. Die 25-Jährige gewann ihr Halbfinale am Donnerstag in Melbourne überlegen mit 6:1,6:3 gegen die US-Amerikanerin Madison Keys. Im Endspiel am Samstag kann Barty als erste Australierin seit Chris O'Neil 1978 den Titel gewinnen. Die Finalgegnerin wird zwischen Iga Swiatek aus Polen und Danielle Collins aus den USA ermittelt.

📽️ Video | Der Matchball von Barty zum 6:1,6:3:

Nach O'Neil schaffte es noch Wendy Turnbull 1980 ins Endspiel von Melbourne. Barty ließ an ihrem Lauf wenig Zweifel. Die Zuschauer in der Rod-Laver-Arena wurden in der ersten Partie der Night Session Zeugen einer einseitigen Angelegenheit. Die Australierin kontrollierte von Beginn an mit ihrem variablen Spiel und dem guten Aufschlag die Ballwechsel und zwang Keys zu vielen Fehlern.