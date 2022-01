Winkler-Liste in Kufstein gibt sich verjüngt und weiblich

Kitzbühel – „Zommhoitn für ein zukunftsstarkes Kitzbühel“ – mit diesem Motto präsentierte gestern Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler seine Liste „Bürgermeisterliste Dr. Klaus Winkler – Kitzbühel zuerst – Kitzbüheler Volkspartei“ für die Gemeinderatswahlen am 27. Februar. Dabei setzt er sowohl auf erfahrene Gemeinderäte als auch auf junge, frische Kräfte.

„Unsere zentrale Botschaft ist der Zusammenhalt, gerade in diesen Zeiten ist der besonders wichtig“, erklärt Winkler. Das Team wurde aus Personen aus allen Berufsgruppen zusammengestellt. Dabei sei auch die Ausgewogenheit wichtig gewesen. Auf den ersten 14 Plätzen befinden sich sieben Frauen und sieben Männer – dieses Verhältnis setzt sich in der ganzen Liste fort. Es seien aber nicht alle ÖVP-Mitglieder, wie Winkler sagt. Wichtiger als die Parteizugehörigkeit sei die Motivation, für Kitzbühel etwas bewegen zu wollen.

Die Liste zeige die Erneuerung und sei auch ein Signal, dass in Zukunft die Bevölkerung wesentlich mehr eingebunden werden soll. So kündigt Winkler die Bildung eines Teams „Zukunft Kitzbühel“ an, um möglichst viele Kitzbühelerinnen und Kitzbüheler einzubinden.